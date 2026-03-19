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Gila, l’Inter c’è ma il Milan prova ad anticipare i tempi. Ecco quanto chiede Lotito

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Tra i nomi monitorati dall'Inter per la prossima stagione c'è il difensore della Lazio Mario Gila. Lo spagnolo è l'obiettivo numero uno del Milan. 
Andrea Della Sala Redattore 

Tra i nomi monitorati dall'Inter per la prossima stagione c'è anche quello del difensore della Lazio Mario Gila. Lo spagnolo, però, è l'obiettivo numero uno del Milan.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "il nome in cima alle preferenze in via Aldo Rossi è quello di Mario Gila della Lazio, portato a Roma da Igli Tare, oggi diesse rossonero. Max e i dirigenti milanisti hanno potuto ammirarlo da vicino domenica all’Olimpico, quando è stato tra i migliori in campo.

Gila, l’Inter c’è ma il Milan prova ad anticipare i tempi. Ecco quanto chiede Lotito- immagine 2
Getty Images

Se c’era qualche dubbio, la super prova di Gila potrebbe averli dissipati del tutto. Il contratto del centrale spagnolo con la Lazio scadrà nel 2027, motivo per il quale, nonostante trattare con Claudio Lotito sia sempre complicato, il prezzo potrebbe essere contenuto intorno ai 20-25 milioni di euro. Ad alzarlo, però, potrebbe contribuire un’eventuale asta, dato che Gila non ha solo il Milan tra i pretendenti. Alla finestra, infatti, c’è pure l’Inter. Presto per parlare di un derby di mercato, ma la volontà rossonera è chiara: provare ad anticipare i tempi per prendere in contropiede la concorrenza".

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