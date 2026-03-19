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Inter, non solo Vicario: tra le alternative anche due big. Futuro incrociato per Martinez e Sommer

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L'Inter ha praticamente scelto il portiere che dovrà raccogliere l'eredità di Yann Sommer. Ma ragiona su più piani
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter ha praticamente scelto il portiere che dovrà raccogliere l'eredità di Yann Sommer: si tratta di Gugliemo Vicario, già nel mirino dei nerazzurri ai tempi di Empoli.

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"Il matrimonio potrebbe essere celebrato con leggero ritardo, tre anni, anche se sulle strade del mercato la prudenza non è mai troppa ed è sempre giusto avere piani B e C: ad esempio, l’Inter raccoglie contestualmente informazioni su Andriy Lunin, vice di Courtois al Real Madrid, altri guanti che piacerebbero per il futuro prossimo. L’ucraino costerebbe meno dell’atalantino Carnesecchi e avrebbe uno stipendio inferiore a due big pronti a lasciare la Premier, Alisson del Liverpool e Martinez, il “Dibu”, dell’Aston Villa", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"In ogni caso, il dopo-Sommer è già iniziato visto che lo svizzero il 30 giugno estingue il contratto: il piano interista, al momento, è di non rinnovare e salutare con gratitudine ma, qualora il club perdesse anche Pepo Martinez, sfortunato e turbato dai guai personali, allora si potrebbe riaprire la porta per il ruolo di secondo. A 37 anni suonati, Yann potrebbe pure pensarci", aggiunge il quotidiano.

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