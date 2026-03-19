L'Inter ha praticamente scelto il portiere che dovrà raccogliere l'eredità di Yann Sommer: si tratta di Gugliemo Vicario, già nel mirino dei nerazzurri ai tempi di Empoli.
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Inter, non solo Vicario: tra le alternative anche due big. Futuro incrociato per Martinez e Sommer
"Il matrimonio potrebbe essere celebrato con leggero ritardo, tre anni, anche se sulle strade del mercato la prudenza non è mai troppa ed è sempre giusto avere piani B e C: ad esempio, l’Inter raccoglie contestualmente informazioni su Andriy Lunin, vice di Courtois al Real Madrid, altri guanti che piacerebbero per il futuro prossimo. L’ucraino costerebbe meno dell’atalantino Carnesecchi e avrebbe uno stipendio inferiore a due big pronti a lasciare la Premier, Alisson del Liverpool e Martinez, il “Dibu”, dell’Aston Villa", scrive La Gazzetta dello Sport.
"In ogni caso, il dopo-Sommer è già iniziato visto che lo svizzero il 30 giugno estingue il contratto: il piano interista, al momento, è di non rinnovare e salutare con gratitudine ma, qualora il club perdesse anche Pepo Martinez, sfortunato e turbato dai guai personali, allora si potrebbe riaprire la porta per il ruolo di secondo. A 37 anni suonati, Yann potrebbe pure pensarci", aggiunge il quotidiano.
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