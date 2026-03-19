"Il matrimonio potrebbe essere celebrato con leggero ritardo, tre anni, anche se sulle strade del mercato la prudenza non è mai troppa ed è sempre giusto avere piani B e C: ad esempio, l’Inter raccoglie contestualmente informazioni su Andriy Lunin, vice di Courtois al Real Madrid, altri guanti che piacerebbero per il futuro prossimo. L’ucraino costerebbe meno dell’atalantino Carnesecchi e avrebbe uno stipendio inferiore a due big pronti a lasciare la Premier, Alisson del Liverpool e Martinez, il “Dibu”, dell’Aston Villa", scrive La Gazzetta dello Sport.