"Il Verona, dal canto suo, sa bene che si potrebbe scatenare un'asta. I 10/15 milioni di euro richiesti inizialmente, adesso sarebbero già diventati 20 se non 30. Una somma altissima per gli standard dell'Hellas, alla quale faticherebbe ad opporsi, senza considerare la chance per Giovane di giocare in un top club italiano ed europeo. Zanetti, non più tardi di domenica scorsa, però, aveva pubblicamente dichiarato di non aver la sensazione che il ragazzo possa lasciare Verona a breve e che il desiderio del brasiliano è quello di diventare una stella del-la squadra. Ma ormai, soprattutto da queste parti, abbiamo imparato che è il mercato a decidere prezzo e destini dei giocatori. Certo, sarebbe interessante vedere una società capace di dire anche un no ad un'offerta così importante e magari pure un tesserato preferire, per una volta, un ruolo da protagonista in una piccola piuttosto di uno da comprimario in una big. Ma il calcio oggi è business e i soldi comandano. Non resta che vedere se il Verona riuscirà a trattenere il suo gioiello", aggiunge il quotidiano.