Nel corso di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Giovane, obiettivo di mercato in attacco dell'Inter: "Continuano sempre più insistenti i rumors su Giovane e le voci sull'Inter.
Per quanto ne so io, verificando con i diretti interessati dentro l'operazione posso dire che il Verona non vorrebbe privarsene a gennaio. Sicuramente ci sono già squadre interessate già a gennaio ma che proveranno a bloccarlo ma per giugno: sarebbe quindi un'operazione per l'estate.
Ma non c'è nulla di avanzato, ci sono tanti club che chiedono informazioni: l'Inter è sicuramente una squadra su cui stare attenti. Perché Giovane non piace solo a Chivu, ma anche alla dirigenza: capiremo quindi se farà passi in avanti perché sta cercando un profilo differente rispetto agli altri attaccanti. Ma ci sono altri club anche in Spagna, vedremo se ci saranno novità".
