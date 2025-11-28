FC Inter 1908
Moretto: “Giovane all’Inter a gennaio? Ho verificato con i diretti interessati e vi dico che…”

Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Giovane, obiettivo di mercato in attacco dell'Inter
Marco Astori
Nel corso di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Giovane, obiettivo di mercato in attacco dell'Inter: "Continuano sempre più insistenti i rumors su Giovane e le voci sull'Inter.

Per quanto ne so io, verificando con i diretti interessati dentro l'operazione posso dire che il Verona non vorrebbe privarsene a gennaio. Sicuramente ci sono già squadre interessate già a gennaio ma che proveranno a bloccarlo ma per giugno: sarebbe quindi un'operazione per l'estate.

Ma non c'è nulla di avanzato, ci sono tanti club che chiedono informazioni: l'Inter è sicuramente una squadra su cui stare attenti. Perché Giovane non piace solo a Chivu, ma anche alla dirigenza: capiremo quindi se farà passi in avanti perché sta cercando un profilo differente rispetto agli altri attaccanti. Ma ci sono altri club anche in Spagna, vedremo se ci saranno novità".

