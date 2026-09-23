VIDEO / L'Inter parte sempre 0-2: sta diventando un problema?

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LA TOP 10 DEGLI 'STRAPAGATI'

I dieci acquisti estivi più cari e con meno minuti di impiego in questo avvio di stagione in Europa sono tutti Under 23 e c'è anche un interista. Ecco la speciale classifica, dai dati di Standard Football:

Nathan de Cat (Hoffenheim), 20 milioni e solo 30 minuti in campo

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