La top 10 degli acquisti estivi più cari e con meno minuti in questo avvio di stagione in Europa: sono tutti U23 e c'è un interista nella speciale classifica.

Alessandro Cosattini
Inter Chivu

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LA TOP 10 DEGLI 'STRAPAGATI'

I dieci acquisti estivi più cari e con meno minuti di impiego in questo avvio di stagione in Europa sono tutti Under 23 e c'è anche un interista. Ecco la speciale classifica, dai dati di Standard Football:

Nathan de Cat (Hoffenheim), 20 milioni e solo 30 minuti in campo

Soldi Inter

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