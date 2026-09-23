La top 10 degli acquisti estivi più cari e con meno minuti in questo avvio di stagione in Europa: sono tutti U23 e c'è un interista nella speciale classifica.
VIDEO / L'Inter parte sempre 0-2: sta diventando un problema?
LA TOP 10 DEGLI 'STRAPAGATI'
I dieci acquisti estivi più cari e con meno minuti di impiego in questo avvio di stagione in Europa sono tutti Under 23 e c'è anche un interista. Ecco la speciale classifica, dai dati di Standard Football:
Nathan de Cat (Hoffenheim), 20 milioni e solo 30 minuti in campo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Assogna: "Roma-Inter? Non lo ammetterà mai nessuno ma dallo stadio ho notato..."
Conferenze stampa
Frattesi: "Perché io via dall'Inter! Andarmene prima? No, perché parlando con Chivu mi ha detto..."
Ultima ora
Trevisani: "Dell'Inter solo due hanno fatto una partita top con la Roma. E la domanda è..."
Interviste
Mazzola, parlano i figli: "Affetto non solo dall'Inter. Curva Juve? Si sarebbe fatto una risata"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti