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Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, i figli di Sandro Mazzola hanno voluto ringraziare tutti gli appassionati di calcio che hanno omaggiato loro padre

«È stata una giornata dolorosa, ma anche capace di regalarci un ricordo bello e indimenticabile perché abbiamo visto quanto rispetto trasversale ci fosse per nostro padre — raccontano i figli Ilaria, Valentina, Sandro e Paolo —. Siamo colpiti non soltanto dall’affetto di chi è legato all’Inter, la squadra della sua vita, ma anche da quello di tanti avversari e società che per anni sono state grandi rivali, come la Juventus e il Milan. Li ringraziamo davvero perché Sandro Mazzola è davvero nel cuore di tutti»

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«Per noi quella granata resterà sempre una squadra unica e così un grazie speciale va al presidente Cairo».

«È stato un episodio spiacevole, è più divertente immaginare come avrebbe reagito papà: si sarebbe fatto una grande risata, avrebbe acceso un sigaro e di certo avrebbe pure fatto le corna».