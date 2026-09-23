Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha parlato così della Roma dopo il 2-2 contro l'Inter:

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Getty Images"Il modo di giocare che ha la Roma, aveva l'Atalanta, aveva il Genoa, porta la squadra ad avere un modo di stare in campo aggressivo e veloce che sconquassa l'avversario come è successo nei primi 30' di Roma-Inter. Poi dopo non puoi fare quello per 90' perché non ce la fai. La tua bravura deve essere doppia: o quando domini fai 4 gol e quando poi cali 4 gol non te li fanno, oppure gestisci le energie e quel modo di stare in campo anziché farlo per i primi 30' lo fai per 15' nel primo e 15' nel secondo tempo, ti gestisci sostanzialmente. Se dai tutto subito, poi inevitabilmente cali. Bastava guardarli, i giocatori della Roma nel secondo tempo correvano in maniera diversa rispetto al primo tempo, ho visto pochi giocatori venir fuori alla distanza, uno Soulé"

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"La Roma è passata dal non riuscire ad arrivare a 70 punti ad arrivare a 73 l'anno scorso che era il primo anno di Gasperini con una società che non lo aiutava. Oggi Gasperini è al centro della Roma e, oltre a lottare con l'Inter ed essere prima, la domanda è cambiata: non è quanti ne ha presi dall'Inter ma quanti non ne ha fatti e c'è rammarico per non aver vinto, la Roma ha il secondo miglior attacco dietro all'Inter che, per dispersione, è la più ricca e forte d'Italia dal punto di vista qualitativo ma anche la seconda miglior difesa dopo il Cagliari.

Non mi preoccupa la stanchezza nella partita singola, hai concluso il mini-ciclo contro la squadra più forte in assoluto e che ha due attaccanti fenomenali come Lautaro e Thuram e ce ne ha un altro in panchina che è Esposito che non ha praticamente giocato. Lautaro e Thuram hanno stressato la difesa della Roma, anche quando stava dominando stava con l'angoscia che Lautaro e Thuram potessero ripartire, hanno fatto una partita grandiosa e nell'Inter secondo me solo loro due l'hanno fatta"