Riccardo Trevisani analizza il pareggio per 2-2 tra Roma e Inter nel corso di una lunga chiacchierata a Radio Manà Manà Sport

Matteo Pifferi
Inter Chivu

VIDEO / L'Inter parte sempre 0-2: sta diventando un problema?

Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha parlato così della Roma dopo il 2-2 contro l'Inter:

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty Images"Il modo di giocare che ha la Roma, aveva l'Atalanta, aveva il Genoa, porta la squadra ad avere un modo di stare in campo aggressivo e veloce che sconquassa l'avversario come è successo nei primi 30' di Roma-Inter. Poi dopo non puoi fare quello per 90' perché non ce la fai. La tua bravura deve essere doppia: o quando domini fai 4 gol e quando poi cali 4 gol non te li fanno, oppure gestisci le energie e quel modo di stare in campo anziché farlo per i primi 30' lo fai per 15' nel primo e 15' nel secondo tempo, ti gestisci sostanzialmente. Se dai tutto subito, poi inevitabilmente cali. Bastava guardarli, i giocatori della Roma nel secondo tempo correvano in maniera diversa rispetto al primo tempo, ho visto pochi giocatori venir fuori alla distanza, uno Soulé"

trevisani

barella lautaro (1)
Getty Images

"La Roma è passata dal non riuscire ad arrivare a 70 punti ad arrivare a 73 l'anno scorso che era il primo anno di Gasperini con una società che non lo aiutava. Oggi Gasperini è al centro della Roma e, oltre a lottare con l'Inter ed essere prima, la domanda è cambiata: non è quanti ne ha presi dall'Inter ma quanti non ne ha fatti e c'è rammarico per non aver vinto, la Roma ha il secondo miglior attacco dietro all'Inter che, per dispersione, è la più ricca e forte d'Italia dal punto di vista qualitativo ma anche la seconda miglior difesa dopo il Cagliari.

Non mi preoccupa la stanchezza nella partita singola, hai concluso il mini-ciclo contro la squadra più forte in assoluto e che ha due attaccanti fenomenali come Lautaro e Thuram e ce ne ha un altro in panchina che è Esposito che non ha praticamente giocato. Lautaro e Thuram hanno stressato la difesa della Roma, anche quando stava dominando stava con l'angoscia che Lautaro e Thuram potessero ripartire, hanno fatto una partita grandiosa e nell'Inter secondo me solo loro due l'hanno fatta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti