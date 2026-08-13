È in piena evoluzione il mercato dell'Inter. L'addio in queste ore di Frattesi direzione Lazio, potrebbe non essere l'ultimo. Anche Luis Henrique potrebbe prendere la strada che porta a Roma, ma sponda giallorossa. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il brasiliano, in partenza scelto per giocare a sinistra in questa stagione, non è ancora così vicino a vestire la maglia della Roma.

"Ma se alla fine LH dovesse partire verso la Capitale o altrove, non è così scontato che venga sostituito da un altro laterale (piacciono comunque alcune alternative, da Diaby, francese che gioca all’Al Ittihad, a Malick Fofana, belga del Lione). Piuttosto, al momento, la priorità dello staff tecnico e dell’area sportiva è riempire lo spazio a centrocampo che lascerà libera Frattesi, già oggi nella Capitale sponda biancoceleste".

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"Ed è qui che si torna a suonare brit pop: Curtis Jones è ancora considerato altamente strategico, sia perché darebbe al reparto caratteristiche offensive che nessuno ha ma anche perché, in certe situazioni particolari, potrebbe aggiungersi alla batteria di esterni piuttosto fluida".

(Gazzetta dello Sport)