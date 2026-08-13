Dopo aver chiuso per Spence e soprattutto ceduto Frattesi, l'Inter si prepara ad affondare il colpo su Curtis Jones. Non è un mistero che il centrocampista del Liverpool sia esplicita richiesta di Cristian Chivu. Con Jones si completerebbe un trio inglese niente male dopo gli arrivi di Stones e quello imminente di Spence.

Getty Images

"Curtis Jones è un sogno con fattezze sempre più reali, adesso che Davide Frattesi tornato alla Lazio ha liberato una casella decisiva.Curtis Jones è ancora considerato altamente strategico, sia perché darebbe al reparto caratteristiche offensive che nessuno ha ma anche perché, in certe situazioni particolari, potrebbe aggiungersi alla batteria di esterni piuttosto fluida. L’ha fatto ai Reds, ci si può lavorare anche a Milano", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"In viale della Liberazione sanno bene di questa precisa richiesta tecnica, che ha ovviamente bisogno di uno sforzo economico, ma nello stesso tempo hanno pure ricevuto rassicurazioni sul fatto che il Liverpool potrebbe abbassare un po’ le pretese: come per Spence, i nerazzurri vorrebbero chiudere tra 30 e 35. Intanto, lo stesso 25enne Curtis continua a lanciare messaggi subliminali che tanto piacciono ai tifosi interisti: sta spargendo sui social continui like a post di colore nerazzurro, perfino a uno sul connazionale Djed. Quest’altra operazione in entrata ha un tempo più lungo di una stella cadente, ma è meglio continuare a guardare al cielo di Milano".

(Gazzetta dello Sport)