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L'Inter sblocca la questione Davide Frattesi: oggi verrà infatti definitivamente completata la sua cessione alla Lazio. Lo conferma anche Il Messaggero, che racconta così l'operazione in chiusura: "Dall'idea di gennaio arrivata negli ultimi giorni di mercato, quindi con poco tempo di imbastirla e con un prezzo del cartellino molto diverso alla trattativa fatta e consumata in poche ore. Frattesi alla Lazio è un'operazione praticamente chiusa.

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Uno scatto dei biancocelesti che regalano a Gattuso un centrocampista di qualità che può giocare sia da mezzala (con Rovella o Cataldi in mezzo e Taylor a completare il reparto, parliamo di un centrocampo di ottimo livello) oppure da trequartista, visto che i tempi di inserimento ci sono sempre stati e anche i gol nelle gambe sono veri. Davide, insomma, è pronto a tornare a casa. Il suo sì è stato immediato, perché Rino lo ha chiamato e gli ha detto chiaramente a differenza di quanto sta succedendo all'Inter che sarà al centro del progetto e non potrebbe essere altrimenti. Giocherà titolare tutte le partite di campionato e la Lazio lo avrà a disposizione già per la prima gara di Bologna. Dall'accelerazione della serata di martedì alla chiusura, di fatto, di mercoledì mattina.

In attesa dell'annuncio ufficiale Frattesi arriva a Formello con la formula del prestito oneroso di un milione con obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni (la chiusura del campionato almeno al decimo posto) per un totale di circa 15 milioni di euro. L'Inter si tiene una grossa percentuale sulla futura rivendita (il 50%) e ha dato il via libera all'operazione, tant'è che con questo incasso, anche futuro, si è subito gettata su Spence. Il giocatore firmerà per un anno e in caso di passaggio definitivo (come si spera) per ulteriori quattro stagioni. Ci sono ancora in corso gli ultimissimi dettagli da sistemare (in casa Lazio c'è sempre il saldo zero da rispettare) ma ci siamo".