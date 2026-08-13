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Ogni giorno che passa aumentano sempre di più le chance di permanenza di Benjamin Pavard all'Inter: le frizioni di un anno fa sembrano ormai superate e l'ex Bayern è pronto con la testa giusta a tornare a vincere in nerazzurro. Spiega Tuttosport: "Il francese, dal primo giorno di ritiro di Donaueschingen, pur consapevole di essere stato messo sul mercato dalla società, con un bel cartello “vendesi”, ha palesato immediatamente la volontà di volersi guadagnare una seconda possibilità con l’Inter.

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Da lì un atteggiamento irreprensibile, abnegazione lodevole, allenamenti sostenuti con la massima serietà, la voglia di meritarsi ancora l’appellativo di “Benji l’interista” per i tifosi nerazzurri, oltre soprattutto alla fiducia di Chivu e dei compagni di squadra. Quell’inopinata foto successiva al Mondiale per Club, pubblicata dal giocatore, post partita di padel con Theo Hernandez, da infortunato, è considerata un capitolo totalmente chiuso – a dire il vero pure da parecchio tempo, ossia dalla scorsa stagione – dalla stessa Inter.

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Ecco perché viene assicurato che non esistono oggi problemi di spogliatoio verso Pavard: Thuram ha pubblicamente fatto capire come si auspichi la permanenza del connazionale, Lautaro e gli altri compagni di squadra – senza la necessità di confronti proprio perché alla fine conta solo il responso del campo – vogliono che tutte le energie vengano dirottate nel competere e nel provare a conquistare titoli anche in questa stagione. D’altronde con Chivu non ci sono mai stati veri problemi, anche se ovviamente pure al tecnico nerazzurro non era piaciuta l’istantanea post Usa: un conto però è riprendere qualcuno per un errore oggi passato in prescrizione, un altro continuare a condannare quella stessa persona per un’ingenuità (ormai perdonata)".