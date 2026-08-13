Versioni contrastanti sulla trattativa per Luis Henrique alla Roma: c'è chi parla di accordo già trovato e chi spiega come la trattativa non sia così avanzata

Marco Astori
WhatsApp Image 2026-08-12 at 11.31.42

GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Versioni contrastanti sulla trattativa per Luis Henrique alla Roma: c'è chi parla di accordo già trovato e chi spiega come la trattativa non sia così avanzata.

Luis Henrique
Getty Images

Ecco cosa risulta al Messaggero, che nella sua edizione odierna riporta cosa filtra dal club giallorosso in merito: "La Roma lo valuta come una semplice opzione. E le cifre circolate nelle ultime ore non vengono prese in considerazione a Trigoria.

luis henrique inter (1)
Getty Images

La formula che viene contemplata da D'Amico è quella del prestito con diritto. Anche se poi, anche questa scelta, dipenderà dalla disponibilità finanziaria che il ds avrà dopo aver assicurato l'attaccante che Gasp aspetta da un anno e mezzo".

Screenshot 2026-08-13 alle 07.39.34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti