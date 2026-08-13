GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

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Versioni contrastanti sulla trattativa per Luis Henrique alla Roma: c'è chi parla di accordo già trovato e chi spiega come la trattativa non sia così avanzata.

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Ecco cosa risulta al Messaggero, che nella sua edizione odierna riporta cosa filtra dal club giallorosso in merito: "La Roma lo valuta come una semplice opzione. E le cifre circolate nelle ultime ore non vengono prese in considerazione a Trigoria.

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La formula che viene contemplata da D'Amico è quella del prestito con diritto. Anche se poi, anche questa scelta, dipenderà dalla disponibilità finanziaria che il ds avrà dopo aver assicurato l'attaccante che Gasp aspetta da un anno e mezzo".