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fcinter1908 calciomercato mercato inter Hernanes: “Nel centrocampo dell’Inter non ci vedo Koné. Palestra pronto. Tra Gila e Solet…”

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Hernanes: “Nel centrocampo dell’Inter non ci vedo Koné. Palestra pronto. Tra Gila e Solet…”

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L'ex giocatore nerazzurro ha detto la sua sui nomi che vengono accostati al club nerazzurro per la prossima estate
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Su Dazn, Hernanesha avuto modo di dire la sua sul mercato dell'Inter e i nomi che circolano in difesa soprattutto. «Gila è già pronto per giocare in qualsiasi squadra - ha detto l'ex centrocampista nerazzurro - e mi piace anche Solet. Ma preferisco Gila».

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DAZN

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«Va addomesticato, è molto istintivo, ha caratteristiche che mi piacciono. Nel contesto dell'Inter dovrebbe essere messo a posto per fare un calcio ragionato. Palestra invece può giocare in qualsiasi squadra al mondo. È pronto per l'Inter? Sì, sì», ha aggiunto l'ex calciatore.

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Getty Images

«Titolare Pepo Martinez? Mi piace, dà sensazioni buone. Oggi ha preso tre gol che però non influiscono su niente. Per me in porta Provedel potrebbe essere un bel nome come secondo», ha aggiunto. «A centrocampo? Non ci vedo nell'Inter Koné perché il centrocampo dell'Inter è mobile e dinamico e un giocatore così pesante non lo vedo. Solo se cambi assetto tattico. Direi Diaby perché all'Inter mancano gli strappi. Senza gli strappi di Diouf oggi la squadra nerazzurra perdeva», ha detto.

«Bellissimo il gol di Dimarco, chirurgico e difficile. L'ha messa con i giri giusti rispetto a quella che aveva segnato contro il Napoli che ha battuto da una zona più centrale. Quando giocavo io nell'Inter era proprio ai primi allenamenti, non aveva giocato con noi», ha detto l'ex calciatore dell'esterno sinistro.

(Fonte: DAZN)

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