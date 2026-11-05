Fabrizio Romano fa chiarezza su Mauro Icardi e l'Inter. Così il giornalista sul suo canale YouTube ha parlato del possibile ritorno di Maurito in nerazzurro.

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“Icardi e l’Inter? Volevo chiarire qualcosa, ne hanno parlato in tanti. Chiariamo una cosa molto evidente: che lui voglia tornare all’Inter non ci sono dubbi. Che voglia tornare in Italia proprio: controfirmo che a gennaio sarebbe andato molto volentieri alla Juve. Vuole tornare in Italia, all’Inter è legatissimo, ma la pista non si può definire concreta per una ragione.

La scelta tecnica dell’Inter, non si vuole procedere con lui. Icardi si è offerto più volte e darebbe grande disponibilità anche economicamente. Con i quattro attaccanti per il club si è più che coperti. L’Inter sta dando la stessa risposta a Icardi ogni mese, dall’estate. Più una suggestione social che realtà”.