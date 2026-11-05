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ACCORDO MILAN-ADIDAS, INTER BATTE CASSA

L'Inter è pronta a battere cassa con Nike, fa sapere La Gazzetta dello Sport. È uno degli effetti del nuovo contratto tra Milan e Adidas da 50 milioni, che partirà dal 2028 e durerà 10 stagioni. Un accordo importantissimo, visto che l'accordo che i rossoneri avevano con Puma era da 24,5 milioni (da bilancio).

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La rosea sottolinea che "è logico immaginare che quei 50 milioni incorporino bonus sportivi (per esempio la partecipazione alla Champions), il controvalore della fornitura di materiale (value in kind) e una quota da investire sull’attività promozionale (marketing fund). I contratti con gli sponsor tecnici sono molto complessi perché non si limitano, ovviamente, a riconoscere un valore per la presenza del logo sulle divise da gioco: se l’intesa, come nel caso del Milan, si estende alla vendita dei relativi prodotti, allora entrano in gioco i minimi garantiti e le royalties che scattano oltre una certa soglia di fatturato.

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