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Il nuovo Generali Stadium di Inter e Milan potrebbe cambiare radicalmente la capacità dei due club di generare ricavi e competere economicamente con le big europee.

È quanto emerge dall’analisi aggiornata di Football Benchmark, firmata dal CEO Andrea Sartori, che prova a rispondere a tre domande fondamentali: quanto può rendere il nuovo stadio, quanto costerà e perché continuare a condividerlo può essere la scelta più conveniente per Inter e Milan.

Il progetto ha compiuto un passo decisivo nel novembre 2025, quando i due club hanno completato l’acquisto di San Siro e delle aree circostanti dal Comune di Milano.

Il 29 ottobre 2026 è stato poi presentato il progetto del nuovo Generali Stadium, impianto da circa 71.500 posti destinato a sostituire l’attuale Meazza. L’inizio dei lavori è previsto nel 2028, mentre la prima partita dovrebbe essere disputata nella stagione 2031/32.

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