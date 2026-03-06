Pedullà: “Troppe critiche su Sommer. Portiere Inter? Una cosa è sicura”

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha voluto commentare brevemente la situazione, confermando il profilo di Vicario: "Sommer è diventato per tutti un portiere scarso, ha fatto errori ma ha fatto una carriera importante, ovviamente si avvicina più ai 40 che ai 30 ed è normale che possa perdere colpi. Certe volte si è estremizzato troppo, l'Inter cercherà un portiere, sta valutando dei portieri e sicuramente valuterà anche Vicario e bisognerebbe mettere un punto e andare a capo"