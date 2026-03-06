L'Inter in estate cercherà un portiere anche se nelle ultime ore è trapelata una clamorosa indiscrezione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, non è da escludere che Sommer possa rimanere un'altra stagione ma non come titolare, bensì come riserva.
calciomercato
Pedullà: “Troppe critiche su Sommer. Portiere Inter? Una cosa è sicura”
Un'ipotesi ancora da confermare e che, nel caso, incrocerebbe anche il destino di Josep Martinez. I nerazzurri puntano ad un grande portiere per rinforzarsi in vista della prossima stagione già tanti nomi sono stati accostati all'Inter.
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha voluto commentare brevemente la situazione, confermando il profilo di Vicario: "Sommer è diventato per tutti un portiere scarso, ha fatto errori ma ha fatto una carriera importante, ovviamente si avvicina più ai 40 che ai 30 ed è normale che possa perdere colpi. Certe volte si è estremizzato troppo, l'Inter cercherà un portiere, sta valutando dei portieri e sicuramente valuterà anche Vicario e bisognerebbe mettere un punto e andare a capo"
