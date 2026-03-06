FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Troppe critiche su Sommer. Portiere Inter? Una cosa è sicura”

calciomercato

Pedullà: “Troppe critiche su Sommer. Portiere Inter? Una cosa è sicura”

Pedullà: “Troppe critiche su Sommer. Portiere Inter? Una cosa è sicura” - immagine 1
Alfredo Pedullà ha parlato delle ultime novità sul fronte portiere Inter in vista della prossima stagione
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter in estate cercherà un portiere anche se nelle ultime ore è trapelata una clamorosa indiscrezione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, non è da escludere che Sommer possa rimanere un'altra stagione ma non come titolare, bensì come riserva.

Pedullà: “Troppe critiche su Sommer. Portiere Inter? Una cosa è sicura”- immagine 2
Getty Images

Un'ipotesi ancora da confermare e che, nel caso, incrocerebbe anche il destino di Josep Martinez. I nerazzurri puntano ad un grande portiere per rinforzarsi in vista della prossima stagione già tanti nomi sono stati accostati all'Inter.

Pedullà: “Troppe critiche su Sommer. Portiere Inter? Una cosa è sicura”- immagine 3
Getty Images

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha voluto commentare brevemente la situazione, confermando il profilo di Vicario: "Sommer è diventato per tutti un portiere scarso, ha fatto errori ma ha fatto una carriera importante, ovviamente si avvicina più ai 40 che ai 30 ed è normale che possa perdere colpi. Certe volte si è estremizzato troppo, l'Inter cercherà un portiere, sta valutando dei portieri e sicuramente valuterà anche Vicario e bisognerebbe mettere un punto e andare a capo"

Leggi anche
Pedullà: “Da seguire vecchio pallino di Ausilio. Ho fatto un nome all’Inter e mi...
Pedullà: “Se l’Inter prende questo giocatore fa l’affare: costa meno di 25...

© RIPRODUZIONE RISERVATA