Ormai sembrano non esserci più dubbi: Josè Mourinho tornerà sulla panchina del Real Madrid . Florentino Perez ha scelto di affidarsi nuovamente al tecnico portoghese per rilanciare una squadra che in questa stagione non ha reso come sperato, e pare intenzionato a concedergli pieni poteri anche in sede di mercato.

Uno dei ruoli in cui si interverrà sarà quello di terzino destro, con Dani Carvajal che lascerà il club e Trent Alexander-Arnold che ha deluso al suo primo anno in Spagna. A tal proposito, secondo Defensa Central, Josè Mourinho avrebbe messo gli occhi in casa Inter: l'obiettivo dello Special One sarebbe Denzel Dumfries. L'esterno olandese, 30 anni, potrebbe portare esperienza e leadership in una squadra che ha manifestato delle lacune da questo punto di vista.