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calciomercato
In Spagna – Real Madrid, Mourinho ha subito chiesto un interista. Ma non è Bastoni
Ormai sembrano non esserci più dubbi: Josè Mourinho tornerà sulla panchina del Real Madrid. Florentino Perez ha scelto di affidarsi nuovamente al tecnico portoghese per rilanciare una squadra che in questa stagione non ha reso come sperato, e pare intenzionato a concedergli pieni poteri anche in sede di mercato.
Uno dei ruoli in cui si interverrà sarà quello di terzino destro, con Dani Carvajal che lascerà il club e Trent Alexander-Arnold che ha deluso al suo primo anno in Spagna. A tal proposito, secondo Defensa Central, Josè Mourinho avrebbe messo gli occhi in casa Inter: l'obiettivo dello Special One sarebbe Denzel Dumfries. L'esterno olandese, 30 anni, potrebbe portare esperienza e leadership in una squadra che ha manifestato delle lacune da questo punto di vista.
Il contratto di Dumfries scade nel 2028 e, grazie alla nota clausola rescissoria, potrebbe lasciare Milano per circa 25 milioni di euro. Un'occasione importante per il Real Madrid, ma anche per il calciatore stesso, che potrebbe essere tentato da una prospettiva così allettante.
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