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Inter, prima gli acquisti: per vendere c’è tempo. Ma è pronto un addio: ha il futuro segnato
L’acquisto di un giovane già pronto per la Serie A è un’operazione che risponde in pieno alla filosofia della proprietà
E' partita la programmazione in casa Inter di quella che sarà la prossima stagione: l'idea dei dirigenti è quella di investire su Marco Palestra, giovane promettente e talentuoso. Anche perché sulle fasce è previsto qualche cambiamento.
Spiega La Gazzetta dello Sport: "L’acquisto di un giovane già pronto per la Serie A è un’operazione che risponde in pieno alla filosofia della proprietà. Per vendere, in caso, c’è tempo.
Anche perché il percorso dell’altro esterno Luis Henrique appare segnato - e lontano dall’Inter - mentre il rampante Diouf può essere la sorpresa della nuova stagione proprio come laterale. Meglio abbondare, per poi sfrondare".
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