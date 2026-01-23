L'esterno dell'Inter è da tempo nel mirino del club turco che ha presentato anche un'offerta ufficiale, come scrive Milliyet

Impegnato in un’intensa campagna di rafforzamento che riguarda difesa centrale, terzino sinistro, centrocampo ed esterni offensivi, il Beşiktaş ha messo gli occhi su Luis Henrique, esterno brasiliano dell’Inter. Il club turco avrebbe presentato un’offerta ufficiale alla società nerazzurra per il giocatore 24enne. Secondo quanto riportato, il Beşiktaş puntava a un’operazione in prestito con diritto di riscatto, ma la risposta dell’Inter è stata negativa.

Il club italiano, che aveva acquistato Luis Henrique dal Marsiglia all’inizio della stagione per 22,8 milioni di euro, non ha alcuna intenzione di cederlo durante il mercato invernale.

Nel frattempo il Beşiktaş, pur concentrando le proprie attenzioni su Emmanuel Agbadou e Nuno Tavares per i ruoli di difensore centrale e terzino sinistro, ha iniziato a valutare anche profili alternativi. La dirigenza bianconera sta avviando contatti esclusivamente con giocatori che hanno ottenuto il via libera dell’allenatore Sergen Yalçın, con l’obiettivo di inserire in rosa i rinforzi più adatti.