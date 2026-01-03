I nerazzurri puntano sull'esterno portoghese, ormai in uscita dall'Al-Hilal. Diverso il discorso per il centrocampista

Fabio Alampi Redattore 3 gennaio 2026 (modifica il 3 gennaio 2026 | 23:46)

Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato dell'Inter per tuttomercatoweb.com: "I nerazzurri devono sostituire Dumfries che dovrà stare fuori a lungo. Per essere competitivi su più fronti serve un'alternativa all'altezza. Dopo aver sondato vari profili anche in Italia, a oggi la scelta è ricaduta su Cancelo. Tra l'altro sarebbe un ritorno visto che il portoghese ha già vestito la maglia dell'Inter nella stagione 2017-2018. Il giocatore ha ormai rotto con l'Al-Hilal e ha deciso di cambiare aria almeno per i prossimi sei mesi.

In prima battuta si era inserito il Barcellona ma poi è subentrata in maniera pesante proprio l'Inter. La società araba ha preso atto della volontà del giocatore di andare via ed è disposta a partecipare in parte al pagamento dello stipendio che per quest'ultima parte di stagione sarebbe di 7,5 milioni di euro netti. A questo punto dipende anche dalla sua decisione. Per l'Inter Cancelo rappresenta la soluzione migliore possibile in questo momento. E per favorire il suo arrivo i nerazzurri stanno pensando di impostate uno scambio con Acerbi o De Vrij.

E apriamo il capitolo Frattesi. Qui è tutto molto chiaro. I nerazzurri sono intenzionati a trattenerlo ma se il centrocampista volesse andare via non verrebbero fatte le barricate. Certo serve un'offerta non inferiore ai 35 milioni di euro e allo stato attuale è difficile che possa spuntare un'ipotesi in serie A. Più facili le piste estere, una di queste è rappresentata dal Fenerbahce".