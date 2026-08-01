L'Inter è sempre più convinta di poter arrivare a Curtis Jones. Secondo quanto riporta, fonti interne hanno riferito che gli intermediari che lavorano all'accordo hanno mantenuto vivi i colloqui e stanno ora cercando di strutturare una nuova offerta dal valore di 30 milioni di euro nel tentativo di sbloccare la situazione.

Getty Images

"Il Liverpool ha sempre valutato Jones intorno ai 35 milioni di euro, ritenendo che tale cifra rappresenti un ottimo valore nell'attuale mercato della Premier League. Tuttavia, secondo quanto appreso da TEAMtalk, cresce la fiducia nella possibilità che i Reds possano ammorbidire la propria posizione se le trattative continueranno a procedere nella giusta direzione".

Getty

"Secondo quanto appreso da TEAMtalk, al momento non sono in programma trattative per il rinnovo del contratto con il Liverpool, alimentando ulteriormente le aspettative che quest'estate possa rappresentare il momento giusto sia per il giocatore che per il club per separarsi. L'Inter ritiene che ora i tempi possano giocare a suo favore".

(TEAMtalk)