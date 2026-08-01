L'Inter di Cristian Chivu vince 4-2 in amichevole contro il Manchester City di Enzo Maresca: ecco il video degli highlights.
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L'Inter di Cristian Chivu vince 4-2 in amichevole contro il Manchester City di Enzo Maresca (qui le pagelle del direttore Mari). Altro test importante per i nerazzurri in vista dell'inizio del campionato: indicazioni importanti per l'allenatore, che attende ancora rinforzi dal mercato.
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A segno Benjamin Pavard per i nerazzurri, poi la vittoria ai rigori dopo l'1-1 finale. Ecco il video degli highlights del match, dal canale YouTube ufficiale dell'Inter:
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