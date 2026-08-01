"Positive le indicazioni arrivate dalla vittoria nell'amichevole dell'Inter contro il Manchester City, che si è giocata ad Hong Kong e che è stata vinta ai rigori dai nerazzurri". Così Matteo Barzaghi, su Skysport, ha parlato dell'ultima partita che ha visto protagonista la squadra di Chivu.

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"Tenere botta conto il Criy è sempre un segnale importante. Inter migliore nel primo tempo, ha impensierito gli inglesi con diverse occasioni da gol ed è riuscita a pareggiare. Poi sono entrati tanti giovani e la squadra inglese ha preso in mano la partita fino ai calci di rigore dove proprio i giovani entrati nel secondo tempo sono riusciti a vincere la partita", ha aggiunto il giornalista.

"Sensazione su Diouf e Pavard? C'è da lavorare. Il francese è pericoloso in attacco ma soffre in fase difensiva. Continua Chivu a inseguire l'obiettivo di trasformarlo in esterno destro. Il destino di Pavard non è certo ma si è presentato bene facendo capire di voler restare", ha spiegato ancora analizzando la partita.

"Un segnale forte è arrivo da Stankovic che ha fatto un primo tempo di livello altissimo. Contro un avversario di valore è riuscito a creare, cambiare gioco, ha fatto lanci illuminanti, è andato al tiro, ha sfiorato il gol, migliore in campo della partita. Tante assenze, ma pur avendo sofferto nel secondo tempo l'Inter ha fatto un ottimo primo tempo e ci sono stati segnali buoni da alcuni giocatori".

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Spoiler

L'inviato ha intervistatoe gli ha chiesto se è proprio l'esterno che continua a mancare all'Inter. "Facciamo un po' di spoiler. Ho chiesto a Chivu se effettivamente l'emergenza è pur avendo più fronti aperti (Jones, Pavard da capire, Romero si avvicina o no) quella a destra, sull'esterno - ha raccontato Barzaghi - e lui mi ha risposto "Lo capite anche voi perché se facciamo due giocatotori in tutti i ruoli manca un altro esterno. Ci sono Luis Henrique, Diouf e Dimarco. Ci sarebbe anche Carlos Augusto ma mi piace più nei tre dietro". Quindi la priorità è proprio quella". Questo il senso del discorso del tecnico nerazzurro da come riporta l'inviato di Sky.

(Fonte: SS24)