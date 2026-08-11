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Djed Spence è sempre più vicino all'Inter. Le ultime indiscrezioni trovano conferme in Inghilterra, dove Team Talk riferisce di un accordo ormai praticamente raggiunto tra Inter e Tottenham sulla base di circa 30 milioni di euro.

Decisiva, secondo quanto appreso, la volontà del calciatore, molto attratto dalla possibilità di vestire nerazzurro e di tornare a giocare in Serie A (e in Champions League) a San Siro. Una volontà che ha spinto il Tottenham ad accelerare nella trattativa per la sua cessione e ad abbassare le richieste di inizio mercato, che si attestavano sui 45 milioni di euro e che avevano allontanato tutte le pretendenti, Inter inclusa.

Ora le cose sono cambiate, e l'Inter, che ha fin da subito chiarito di non essere disposta ad andare oltre i 30 milioni, si appresta a chiudere, con un contratto importante pronto per il giocatore. I nerazzurri, dunque, sono vicini a trovare l'erede di Denzel Dumfries sulla fascia destra.

(Fonte: Team Talk)