La fascia destra dell’Inter può cambiare totalmente volto. Dopo l’addio di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid, anche Luis Henrique potrebbe salutare. Nella giornata di ieri è arrivato l’accordo tra il club nerazzurro e la Roma sulla base di circa 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

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Parallelamente, l’Inter si è mossa con il Tottenham per accelerare la trattativa che porta a Djed Spence, esterno destro degli Spurs e dell’Inghilterra, protagonista nell’ultimo Mondiale.

Ma secondo quanto appurato da FCINTER1908.IT, in caso di addio di Luis Henrique potrebbero essere due i rinforzi sulla fascia destra per Cristian Chivu.

Oltre a Spence, i nerazzurri vorrebbero regalare al tecnico un profilo più offensivo. In questo senso restano vive le ipotesi che portano a Diaby dell’Al Ittihad e a Nico Gonzalez, in uscita dalla Juventus.

Ma nelle ultime ore c’è un altro nome che emerso nella sede di viale della Liberazione: stiamo parlando di Malick Fofana, classe 2005 del Lione.

Il calciatore ha lo stesso agente di Luis Henrique, che lo ha proposto e ha trovato terreno fertile. Fofana piace e non poco ai dirigenti dell’Inter, che lo valutano attentamente.