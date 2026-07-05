Il difensore sembra ormai lontano dalla squadra nerazzurra che lo aveva cercato e aveva anche avuto colloqui con i suoi agenti e con l'Udinese

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 14:02)

L'Udinese ha messo gli occhi su Mbekezeli Mbokazi, calciatore 20enne del Sud Africa eliminato ai Mondiali dal Canada, e che gioca nei Chicago Fire, in MLS. Il difensore ha attirato l'attenzione di club come Napoli, Nottingham Forest e Anderlecht. Non manca la concorrenza e per questo il valore potrebbe essere più alto di quello stimato da Transfertmarkt di 3.5 mln. Se l'Udinese lo ha individuato - spiega il Messaggero - è perché potrebbe uscire qualcuno in difesa.

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Chiaro il riferimento anche a Oumar Solet di cui il quotidiano scrive: "Pur essendosi allontanato dall'Inter resta sui taccuini di Como e AM. E poi c'è Kristensen: su di lui l'Atalanta ha chiesto informazioni".

La squadra friuliana si appresta a cominciare il suo ritiro già oggi con le visite mediche e da domani allenamenti al Bruseschi. Occhi puntati su Zanioloche è stato riscattato dal Galatasaray ma non ha ottenuto l'adeguamento di contratto atteso e per questo potrebbe trasferirsi altrove. L'agente ha detto che è difficile rimanere a quelle condizioni, il club friuliano proverà a trovare un accordo. Ma la mancata presenza oggi in ritiro dell'ex Inter sarebbe un campanello d'allarme.

(Fonte: Messaggero Veneto)