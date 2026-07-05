Il club nerazzurro lavora sull'esterno ma deve anche prendere due difensori e il giocatore del Chelsea è tra gli obiettivi, ma piace pure al Como pronto ad affondare

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 13:46)

"Un duello da Champions per Trevoh Chalobah".Così il quotidiano Il Giorno parla dell'obiettivo di Como e Inter con i lariani che fanno "tremandamente sul serio". Prima Fabregas ha strappato la qualificazione in CL storica e poi sul mercato con la conferma di Nico Paz e l'arrivo di Luis Milla e Kaiki Bruno. Ora la società sta facendo la corte al giocatore inglese del Chelsea: una prima offerta è stata fatta e sta continuando a premere sull'acceleratore. Il Como ha messo sul tavolo prima 25 mln, ma a inizio settimana è atteso il rilancio con il club londinese che chiede 35 mln + 5 per il giocatore.

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"Il giocatore ha aperto alla Serie A - spiega QS - e aspetta una mossa dall'Inter che è anche impegnata su Khalaili, esterno dell'Union Saint-Gilloise. Provedel invece è atteso alle visite mediche. Marotta e Ausilio riflettono su come investire il budget a disposizione di 50 mln. 15 mln sono già stati investiti per il riscatto di Akanji e altri 23 sono serviti a riprendere Stankovic dal Brugge. Poco si sta muovendo sul fronte cessioni. Per questo all'Inter serve tempo per entrare nel vivo delle contrattazioni e il Como quindi avanza nella trattativa per il giocatore inglese del Chelsea".

Una mossa — "Un ruolo importante lo avrà ovviamente il calciatore, che potrebbe accettare subito oppure decidere di prendere tempo e aspettare che i campioni d'Italia possano affondare il colpo. Di certo ad oggi l'Inter sembra più vicina a Khalaili che non a Chalobah. Ha in mano l'accordo economico con l'esterno israeliano e ha cominciato i dialoghi con il club belga per arrivare ai 30 milioni richiesti tra base fissa e bonus. Chivu ha dato il suo assenso all'operazione", conclude l'inserto sportivo del quotidiano Il Giorno.

(Fonte: Il Giorno)