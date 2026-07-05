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QS – Inter, più vicino Khalaili che Chalobah. Una sua mossa potrebbe essere decisiva

QS – Inter, più vicino Khalaili che Chalobah. Una sua mossa potrebbe essere decisiva - immagine 1
Il club nerazzurro lavora sull'esterno ma deve anche prendere due difensori e il giocatore del Chelsea è tra gli obiettivi, ma piace pure al Como pronto ad affondare
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"Un duello da Champions per Trevoh Chalobah".Così il quotidiano Il Giorno parla dell'obiettivo di Como e Inter con i lariani che fanno "tremandamente sul serio". Prima Fabregas ha strappato la qualificazione in CL storica e poi sul mercato con la conferma di Nico Paz e l'arrivo di Luis Milla e Kaiki Bruno. Ora la società sta facendo la corte al giocatore inglese del Chelsea: una prima offerta è stata fatta e sta continuando a premere sull'acceleratore. Il Como ha messo sul tavolo prima 25 mln, ma a inizio settimana è atteso il rilancio con il club londinese che chiede 35 mln + 5 per il giocatore.

Chalobah Chelsea
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"Il giocatore ha aperto alla Serie A - spiega QS - e aspetta una mossa dall'Inter che è anche impegnata su Khalaili, esterno dell'Union Saint-Gilloise. Provedel invece è atteso alle visite mediche. Marotta e Ausilio riflettono su come investire il budget a disposizione di 50 mln. 15 mln sono già stati investiti per il riscatto di Akanji e altri 23 sono serviti a riprendere Stankovic dal Brugge. Poco si sta muovendo sul fronte cessioni. Per questo all'Inter serve tempo per entrare nel vivo delle contrattazioni e il Como quindi avanza nella trattativa per il giocatore inglese del Chelsea".

Inter Marotta Ausilio
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Una mossa

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"Un ruolo importante lo avrà ovviamente il calciatore, che potrebbe accettare subito oppure decidere di prendere tempo e aspettare che i campioni d'Italia possano affondare il colpo. Di certo ad oggi l'Inter sembra più vicina a Khalaili che non a Chalobah. Ha in mano l'accordo economico con l'esterno israeliano e ha cominciato i dialoghi con il club belga per arrivare ai 30 milioni richiesti tra base fissa e bonus. Chivu ha dato il suo assenso all'operazione", conclude l'inserto sportivo del quotidiano Il Giorno.

(Fonte: Il Giorno)

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