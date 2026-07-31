Cristian Romero si allontana dall'Inter. È quanto riporta TEAMtalk a proposito della trattativa tra nerazzurri e Tottenham. Fonti vicine al giocatore hanno confermato al portale inglese che gli agenti stanno ora valutando attivamente possibili trasferimenti in Spagna e che al momento sono quattro le squadre interessate all'argentino.

"Il Tottenham ha raggiunto un accordo di massima con i campioni d'Italia, del valore di 40 milioni di euro, ma il trasferimento non si è ancora concretizzato perché non è stato trovato un'intesa con lo stesso Romero. L'Inter è ancora in trattativa con l'entourage del giocatore, ma secondo quanto appreso da TEAMtalk, persiste una notevole differenza tra l'offerta del club e le richieste salariali di Romero".

Getty Images

"Le fonti insistono sul fatto che i negoziati non si siano interrotti del tutto e che nessuna delle due parti abbia abbandonato il tavolo delle trattative. Tuttavia, questo rallentamento ha permesso agli agenti di Romero di valutare opportunità alternative e ora si fa strada un trasferimento in Spagna. L'intenzione dell'Inter rimane quella di affiancare il neo arrivato John Stones a Romero".

"Tuttavia, l'entourage sta ora trattando con alcuni club spagnoli e sta cercando di sfruttare questo rallentamento per negoziare un pacchetto migliore per il proprio assistito e, allo stesso tempo, garantirgli il trasferimento da sogno nella Liga. Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid mantengono vivo l'interesse per il difensore e sono stati tenuti informati sulla sua situazione".

"Sebbene tutte e tre le grandi della Liga ammirino Romero, nessuna è arrivata al punto dell'Inter. Né le trattative sui termini personali né i colloqui formali con il Tottenham hanno raggiunto il livello raggiunto dai nerazzurri. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che un'eventuale offerta proveniente dalla Spagna superi il pacchetto finanziario proposto dall'Inter. Fonti vicine al Tottenham ritengono che la partenza di Romero rimanga l'ipotesi più probabile prima della chiusura del mercato. Qualora le trattative con l'Inter dovessero fallire e non si raggiungesse un accordo con un club spagnolo, rimane una concreta possibilità che Romero rimanga al Tottenham".