Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dall'Inghilterra arrivano conferme sul tentativo che l'Inter si appresta a fare per Curtis Jones, centrocampista del Liverpool.

Ben Jacobs, giornalista ed esperto di mercato, ha aggiornato su Twitter in merito alla trattativa:

Getty Images

"L'Inter ha fatto una terza offerta per Jones. Tramite intermediari, i nerazzurri hanno comunicato la volontà di avvicinarsi a 35 mln di euro dopo la prima offerta da 25 mln e la seconda di 32 mln di euro. Difficilmente verrà considerata sufficiente ma l'Inter non ha escluso una nuova offerta. La valutazione che il Liverpool fa è superiore a 40 mln di euro e non distante dai 50 mln di euro"