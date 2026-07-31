Arrivano conferme sulla volontà dell'Inter di rilanciare per Curtis Jones: gli aggiornamenti dall'Inghilterra
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Dall'Inghilterra arrivano conferme sul tentativo che l'Inter si appresta a fare per Curtis Jones, centrocampista del Liverpool.
Ben Jacobs, giornalista ed esperto di mercato, ha aggiornato su Twitter in merito alla trattativa:
"L'Inter ha fatto una terza offerta per Jones. Tramite intermediari, i nerazzurri hanno comunicato la volontà di avvicinarsi a 35 mln di euro dopo la prima offerta da 25 mln e la seconda di 32 mln di euro. Difficilmente verrà considerata sufficiente ma l'Inter non ha escluso una nuova offerta. La valutazione che il Liverpool fa è superiore a 40 mln di euro e non distante dai 50 mln di euro"
Inter have made a third approach for Curtis Jones, as @JamesHorncastle called.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 31, 2026
Understand Inter, via intermediaries, communicated a willingness to go to €35m. Not quite viewed as a bid, according to sources familiar with the approach. It follows approaches for €25m and €32m.… pic.twitter.com/OXXGNWCPc3
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