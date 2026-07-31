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Tutto pronto al Kai Tak Stadium di Hong Kong, dove Inter e Manchester City si affronteranno sabato alle 19:30 locali (quando in Italia saranno le 13:30), per una amichevole di livello internazionale. Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato, e in modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati.

Alla vigilia della sfida, Cristian Chivu ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Prima, però, il tecnico nerazzurro ha riservato un pensiero speciale a Franco Baresi: "Ci uniamo al mondo dello sport nelle condoglianze alla famiglia di Franco Baresi. Tutti quelli che amano il calcio hanno perso una grande icona di questo sport".

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Quanto è importante per vori essere qui e che messaggio volete mandare ai tifosi presenti qui a Hong Kong? "Sicuramente è un piacere essere qui, in questo posto fantastico. Siamo in una fase di preparazione alla nuova stagione, ma è speciale per noi avere l'opportunità di giocare qui, contro una grande squadra come il Manchester City. Anche se entrambe le squadre non sono al 100%, sicuramente tutti saranno felici del livello che proveremo a mettere in campo".

Come sta la squadra? "La squadra sta bene, ha lavorato in Germania: ovviamente non siamo al 100% fisicamente, ma è normale. Per questo faremo del nostro meglio, mettendo in campo il massimo della nostra intensità possibile".

Cosa porta l'arrivo di Stones alla squadra e cosa si aspetta dalle prossime settimane? "Sono contento dell'arrivo di Stones: è importante per noi per tante cose. Per la qualità, per la personalità, per il carisma. Aumenta il livello della nostra difesa. Al momento ci godiamo chi abbiamo qui, stiamo aspettando chi rientrerà dalle vacanze post-mondiali, poi abbiamo di fronte ancora un mese di calciomercato. La squadra è competitiva, ma c'è sempre bisogno di giocatori importanti, che ti fanno fare il salto di qualità e che ti permettono di rimanere in linea con le ambizioni di questa società".

Manca qualcosa alla squadra? "Serve pazienza. Io chiedo di alzare il livello, sicuramente ci piacciono giocatori che portino entusiasmo, che vogliano far parte di questo gruppo meraviglioso. Valuteremo le opportunità".

Affronterete il City che è allenato da Enzo Maresca. "Ha già vinto la Championship e il Mondiale per Club, è giovane ma ha già fatto molto bene. Penso sia l'uomo giusto per guidare il Club dopo Guardiola".