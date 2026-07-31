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Con l'arrivo di Stones, l'Inter non ha più l'urgenza di prendere subito un difensore. Romero continua a essere un obiettivo per i nerazzurri:

Getty

Questo quanto riportato da Sportmediaset: "ci risulta, abbiamo verificato che il Tottenham, ha abbassato le pretese per Romero.E questo è l'effetto Stones, quindi l'Inter resta in corsa per il difensore, perché il Tottenham non può più tirare la corda. La strategia è questa. La richiesta iniziale è sempre considerata alta, circa 40 milioni di euro, il tempo dirà. Se si farà, si farà solo ad un prezzo congruo. E poi il discorso che riguarda anche Curtis Jones, che è pallino di Chivu a centrocampo, giocatore del Liverpool, richiesta anche qui circa 40 milioni di euro per un giocatore che però entra in scadenza di contratto. Quindi più passa tempo, più il tempo può diventare un alleato dell'Inter".