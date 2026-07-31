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Nuove voci dalla Turchia, come nella passata estate, sul possibile ritorno in patria di Hakan Calhanoglu che l'Inter, però, considera fondamentale nello scacchiere di Chivu.

Il Fenerbahçe, che sta portando avanti con grande attenzione la pianificazione della rosa per la nuova stagione, ha individuato in Hakan Çalhanoğlu uno dei principali obiettivi di mercato. La dirigenza gialloblù ha mosso i primi passi per convincere il centrocampista dell'Inter a trasferirsi a Istanbul. Il membro del consiglio d'amministrazione responsabile dell'area calcio del Fenerbahçe, Cihan Kamer, insieme alla delegazione del club, durante la visita in Italia ha preso contatti con l'entourage del nazionale turco.

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Secondo quanto riportato, gli ultimi colloqui con Hakan Çalhanoğlu sarebbero stati positivi e il giocatore avrebbe dato il proprio assenso di massima al trasferimento al club turco. Nel frattempo è emersa anche la data in cui il Fenerbahçe dovrebbe accelerare concretamente l'operazione. La dirigenza gialloblù, infatti, aumenterà gli sforzi per l'acquisto dell'esperto centrocampista dopo la gara di ritorno contro lo Sturm Graz, valida per i preliminari di UEFA Champions League, in programma l'11 agosto.

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Attualmente il club di Istanbul ha 24 calciatori stranieri in rosa e sta cercando di liberare posti in base alla regola 10+4 della Federazione calcistica turca (TFF). In questo contesto, il Fenerbahçe, intenzionato a puntare su giocatori turchi, dovrebbe continuare a insistere per l'ingaggio di Hakan Çalhanoğlu. Si riferisce che l'Inter valuti il cartellino di Çalhanoğlu tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il Fenerbahçe è alla ricerca di un giocatore capace di organizzare la squadra in campo e di assumersi responsabilità nei momenti decisivi, ritenendo Hakan il profilo ideale per questo ruolo.

D'altra parte, viene sottolineato che il club di Serie A punta a incassare un indennizzo dalla cessione del centrocampista, entrato nell'ultimo anno di contratto. Questa situazione potrebbe rappresentare un vantaggio importante per il Fenerbahçe nelle trattative.

(Fotomac)