Quasi 9 milioni di euro grazie alle percentuali sulle rivendite e ai bonus inseriti nei contratti dei calciatori. È un'altra delle voci interessanti che emergono dal bilancio consolidato dell'Inter al 30 giugno 2026, visionato da FCInter1908.it. Il club nerazzurro ha contabilizzato 8.897.000 euro di ricavi legati ad accordi stipulati in occasione delle cessioni dei giocatori. E tra i nomi citati ci sono anche quelli di Lucien Agoumé, Michele Di Gregorio, Benjamin Pavard e Marcelo Brozovic.

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Inter, 8,9 milioni tra rivendite e bonus: tutti i nomi

L'Inter spiega che gli 8,897 milioni derivano dalle cosiddette sell-on fee, cioè le percentuali che un club mantiene su una futura rivendita di un giocatore, e da altri premi previsti negli accordi di cessione.

Il bilancio fa anche i nomi. Le percentuali sulle rivendite riguardano principalmente Georgios Vagiannidis, Lucien Agoumé e Michele Di Gregorio.

Sono giocatori sui quali l'Inter aveva mantenuto dei diritti economici in occasione delle precedenti operazioni di mercato. E proprio quelle clausole hanno permesso alla società di registrare nuovi ricavi anche dopo la loro partenza.

Non ci sono, però, le cifre individuali. Il documento indica il totale complessivo, senza specificare quanti soldi siano arrivati dalle operazioni relative ad Agoumé, Di Gregorio o Vagiannidis.

Non solo rivendite: nel bilancio spuntano anche Pavard e Brozovic

Ci sono poi altre due situazioni interessanti, quelle di

In questo caso il bilancio non parla di percentuali sulle rivendite, ma di altri premi contrattuali legati alle operazioni di trasferimento.

Il club cita, tra gli esempi, i bonus previsti per il raggiungimento della salvezza o per la vittoria del campionato.

Anche per Pavard e Brozovic, dunque, gli accordi sottoscritti dall'Inter prevedevano condizioni capaci di generare ulteriori ricavi al verificarsi di determinati risultati sportivi.

Il documento non specifica però quale premio sia scattato per ciascuno dei due calciatori, né la somma riconosciuta all'Inter.

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Inter, oltre 11 milioni dagli altri proventi legati al mercato

Gli 8,897 milioni rappresentano soltanto la parte principale di una voce più ampia.

Il bilancio registra infatti 11.201.000 euro di altri proventi da trasferimento dei diritti dei calciatori, contro i 4,117 milioni dell'esercizio precedente.

Oltre alle percentuali sulle rivendite e ai bonus, ci sono infatti 907mila euro di contributi di solidarietà, maturati in seguito ai trasferimenti di giocatori verso club internazionali.

A questi si aggiungono 1,397 milioni di euro riconosciuti dalle federazioni per le presenze dei calciatori dell'Inter nelle rispettive nazionali.

Nel complesso, quindi, oltre 11 milioni di ricavi che si aggiungono a quelli delle normali cessioni dei cartellini.

È il risultato anche di accordi costruiti negli anni precedenti, quando l'Inter aveva deciso di conservare percentuali sulle future rivendite o di inserire bonus legati ai risultati sportivi.

Una scelta che, almeno nel bilancio 2025/26, ha portato quasi 9 milioni di euro tra rivendite e premi contrattuali. Con Agoumé, Di Gregorio, Vagiannidis, Pavard e Brozovic citati espressamente dalla società tra i protagonisti di queste operazioni.