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calciomercato
Ndicka, Wesley o Koné? No, l’Inter ha accarezzato l’idea di presentare offerta alla Roma per…
Nelle ultime ore in ottica mercato è stato accostato con forza il nome di Niccolò Pisilli all'Inter. Ausilio ha confermato anche ieri sera l'enorme stima nei suoi confronti, ma non risultano offerte ufficiali presentate alla Roma.
Scrive il Corriere dello Sport: "Dopo aver accarezzato l’idea di presentare un’offerta alla Roma, i propositi sono rientrati. Si scandagliano diverse soluzioni, ma vengono tenute sotto traccia. E, nel frattempo, si tiene il punto su Jones, che come confermato ad Ausilio è il preferito là in mezzo.
Solo che il Liverpool deve abbassare le sue pretese. E l’Inter spera che accada, attraverso la sponda del giocatore. Intanto, però, sempre a proposito di concorrenza, sulle tracce di Jones si è messo pure il Nottingham Forest, che pensa anche a Frattesi: in alternativa o no?".
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