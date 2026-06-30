Ausilio ha confermato anche ieri sera l'enorme stima nei suoi confronti, ma non risultano offerte ufficiali presentate alla Roma

Nelle ultime ore in ottica mercato è stato accostato con forza il nome di Niccolò Pisilli all'Inter . Ausilio ha confermato anche ieri sera l'enorme stima nei suoi confronti, ma non risultano offerte ufficiali presentate alla Roma.

Scrive il Corriere dello Sport: "Dopo aver accarezzato l’idea di presentare un’offerta alla Roma, i propositi sono rientrati. Si scandagliano diverse soluzioni, ma vengono tenute sotto traccia. E, nel frattempo, si tiene il punto su Jones, che come confermato ad Ausilio è il preferito là in mezzo.