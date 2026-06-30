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Ndicka, Wesley o Koné? No, l’Inter ha accarezzato l’idea di presentare offerta alla Roma per…

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Ausilio ha confermato anche ieri sera l'enorme stima nei suoi confronti, ma non risultano offerte ufficiali presentate alla Roma
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nelle ultime ore in ottica mercato è stato accostato con forza il nome di Niccolò Pisilli all'Inter. Ausilio ha confermato anche ieri sera l'enorme stima nei suoi confronti, ma non risultano offerte ufficiali presentate alla Roma.

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Scrive il Corriere dello Sport: "Dopo aver accarezzato l’idea di presentare un’offerta alla Roma, i propositi sono rientrati. Si scandagliano diverse soluzioni, ma vengono tenute sotto traccia. E, nel frattempo, si tiene il punto su Jones, che come confermato ad Ausilio è il preferito là in mezzo.

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Solo che il Liverpool deve abbassare le sue pretese. E l’Inter spera che accada, attraverso la sponda del giocatore. Intanto, però, sempre a proposito di concorrenza, sulle tracce di Jones si è messo pure il Nottingham Forest, che pensa anche a Frattesi: in alternativa o no?".

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