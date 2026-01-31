"Aspettando di risolvere i dilemmi del mercato di gennaio, l’Inter si porta avanti con il lavoro progettando un colpo per il futuro: con il Modena è vicino l’accordo per Yanis Massolin , centrocampista francese classe 2002 che si è messo in luce negli ultimi mesi del campionato di Serie B. Ausilio sembra aver bruciato sul tempo la Fiorentina , che era altrettanto interessata, convincendo il Modena con un’offerta da 5 milioni più bonus", scrive La Gazzetta dello Sport.

"L’affare è conveniente per tutti, anche per chi vende. Massolin, originario della Martinica, era arrivato in Emilia l’estate scorsa dal Franc Borains, società della seconda divisione belga, per 900.000 euro. Resterà al Modena fino a giugno, per poter giocare con continuità: fin qui ha raccolto 13 presenze e 1 gol in Serie B, quello del pareggio in extremis sul campo della capolista Frosinone (2-2). Di lui si parlava bene anche qualche anno fa, quando arrivò al debutto in Ligue 1 con la maglia del Clermont Foot: era il campionato 2022/23. Grazie all’esperienza italiana la sua carriera è arrivata a un punto di svolta", aggiunge Gazzetta.