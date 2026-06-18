"Il mercato dell’Inter inizia a parlare italiano e, in attesa di sviluppi sul fronte Marco Palestra, il grande colpo azzurro che la dirigenza vuole regalare a Cristian Chivu, intanto lo fa con Ivan Provedel. Ieri il club nerazzurro ha incontrato l’agente del portiere della Lazio a Milano e di fatto ha raggiunto un’intesa per un contratto triennale. Sarà dunque il 32enne nato a Pordenone il secondo di Josep Martinez, al quale la società ha rinnovato la propria fiducia, lanciandolo dalla prossima stagione come primo. Alle sue spalle però avrà un profilo d’esperienza che comunque si giocherà le sue opportunità e che conta 200 presenze in Serie A, tonde tonde", scrive La Gazzetta dello Sport.