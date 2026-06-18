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calciomercato
Inter, accordo con Provedel: quanto incasserà la Lazio. Ufficialità attesa per…
L'Inter ha scelto di puntare su Martinez come primo portiere, al suo fianco ci sarà il portiere della Lazio Ivan Provedel. Accordo in via di definizione con il club biancoceleste.
"Il mercato dell’Inter inizia a parlare italiano e, in attesa di sviluppi sul fronte Marco Palestra, il grande colpo azzurro che la dirigenza vuole regalare a Cristian Chivu, intanto lo fa con Ivan Provedel. Ieri il club nerazzurro ha incontrato l’agente del portiere della Lazio a Milano e di fatto ha raggiunto un’intesa per un contratto triennale. Sarà dunque il 32enne nato a Pordenone il secondo di Josep Martinez, al quale la società ha rinnovato la propria fiducia, lanciandolo dalla prossima stagione come primo. Alle sue spalle però avrà un profilo d’esperienza che comunque si giocherà le sue opportunità e che conta 200 presenze in Serie A, tonde tonde", scrive La Gazzetta dello Sport.
"La giornata di ieri è stata decisiva anche per l’accordo verbale raggiunto con la Lazio che incasserà sui 3 milioni da questa cessione. Ma quanto bisognerà aspettare ancora per la firma e di conseguenza per l’ufficialità di questa operazione? Molto poco, come si augurano tutte le parti in causa. Provedel spera di poter diventare a tutti gli effetti il primo colpo del post-Doblete interista già entro la fine di questa settimana", aggiunge Gazzetta.
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