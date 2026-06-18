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Palestra, arriva il rilancio Inter! Ma sotto sotto in viale della Liberazione si aspettano che…
Tutto su Marco Palestra: è lui la ciliegina che Marotta, Ausilio e Baccin vorrebbero piazzare sulla torta per festeggiare il rinnovo di Chivu: per farlo, però, spiega Tuttosport, "bisognerà avvicinarsi alla richiesta dell’Atalanta, superiore ai 50 milioni di euro fino a sfiorare i 60.
L’Inter, sotto sotto, si aspetta che la Dea conceda qualcosa, ma il precedente Ademola Lookman insegna che a Bergamo non scendono facilmente a patti e per ora il passo in avanti lo deve fare la società milanese, partita da una base di 45 milioni, oggettivamente troppo lontana dall’obiettivo per ipotizzare sconti. Palestra è il principale nome individuato dalla dirigenza e da Chivu per rinforzarsi dopo la prossima cessione di Denzel Dumfries al Real Madrid: è per questo che, prima di vagliare alternative - da Dodò a Ndoye, passando per Kayode - l’Inter alzerà la posta.
Per Chivu, ma anche per lo stesso Palestra: il giocatore ha finora espresso in maniera chiara le proprie idee, rispedendo al mittente qualsiasi avvisaglia dall’estero (per ora Chelsea e Atletico Madrid) e dando assoluta priorità ai nerazzurri di Milano. Che sia testardo almeno tanto quanto veloce, l’Atalanta lo sa bene: l’anno scorso fu lui a volere a tutti i costi il Cagliari, e alla fine ha avuto ragione. Però adesso si aspetta una mossa dall’altra parte, che arriverà: l’Inter dovrebbe presentare presto una nuova offerta, migliorativa. Non a sufficienza per arrivare a dama, ma è il gioco delle parti e il bello del calciomercato".
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