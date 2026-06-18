L’Inter, sotto sotto, si aspetta che la Dea conceda qualcosa , ma il precedente Ademola Lookman insegna che a Bergamo non scendono facilmente a patti e per ora il passo in avanti lo deve fare la società milanese, partita da una base di 45 milioni, oggettivamente troppo lontana dall’obiettivo per ipotizzare sconti. Palestra è il principale nome individuato dalla dirigenza e da Chivu per rinforzarsi dopo la prossima cessione di Denzel Dumfries al Real Madrid: è per questo che, prima di vagliare alternative - da Dodò a Ndoye, passando per Kayode - l’Inter alzerà la posta.

Per Chivu, ma anche per lo stesso Palestra: il giocatore ha finora espresso in maniera chiara le proprie idee, rispedendo al mittente qualsiasi avvisaglia dall’estero (per ora Chelsea e Atletico Madrid) e dando assoluta priorità ai nerazzurri di Milano. Che sia testardo almeno tanto quanto veloce, l’Atalanta lo sa bene: l’anno scorso fu lui a volere a tutti i costi il Cagliari, e alla fine ha avuto ragione. Però adesso si aspetta una mossa dall’altra parte, che arriverà: l’Inter dovrebbe presentare presto una nuova offerta, migliorativa. Non a sufficienza per arrivare a dama, ma è il gioco delle parti e il bello del calciomercato".