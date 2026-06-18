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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Solet e l’Inter più vicini: è dietro l’angolo l’accordo con l’Udinese per…
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Mercato, Solet e l’Inter più vicini: è dietro l’angolo l’accordo con l’Udinese per…
Il nuovo acquisto dell'Inter più vicino è sicuramente Oumar Solet: le parti si sono avvicinate molto nelle ultime ore
Il nuovo acquisto dell'Inter più vicino è sicuramente Oumar Solet: le parti si sono avvicinate molto nelle ultime ore e si va verso la fumata bianca, come spiega oggi Tuttosport.
"Anche i nuovi contatti con l’Udinese hanno avvicinato le parti. Con il difensore c’è già un’intesa di massima; l’accordo con i friulani attorno a 20 milioni di euro più bonus è ormai dietro l’angolo".
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