Le scelte di Cristian Chivu per il prima amichevole stagionale, che chiude il ritiro in Germania
VIDEO FCIN1908 / Karlsruher-Inter: BBBank Wildpark sold out, le immagini
Dopo dieci giorni ad alta intensità, il ritiro dell'Inter a Donaueschingen, in Germania, si conclude oggi con la prima amichevole della preseasion.
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I nerazzurri di Cristian Chivu affrontano il Karlsruher al BBBank Wildpark, lo stadio di Karlsruhe.
Di seguito le formazioni ufficiali :
KARLSRUHER SC (4-4-2): 1 Bernat; 2 Jung, 28 Franke, 22 Kobald, 3 Ofli; 36 Pinto Pedrosa, 7 Wiethaup, 26 Zor, 10 Wanitzek; 9 Broschinski, 13 Fukuda.
A disposizione: 30 Himmelmann, 18 Gebert, 6 Vaananen, 11 Eichinger, 15 Scholl, 23 Civeja, 33 Bergh, 37 Ponente Ramirez.
Allenatore: Maximilian Senft
INTER (3-5-2): 1 J. Martinez; 31 Bisseck, 46 Bovio, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 5 Stankovic, 22 Mkhitaryan, 54 Marello; 94 Esposito, 52 Iddrissou.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 60 Farronato, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 24 Akinsanmiro, 28 Pavard, 32 Dimarco, 48 Mosconi, 53 Lavelli, 56 Maye, 58 Topalovic, 95 Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Daniel SchlagerAssistenti: Gunsch - Fritsch
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