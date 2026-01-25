FC Inter 1908
"L’eventuale ritorno di Ivan Perisic a Milano è oggi la priorità in casa Inter", si legge su Tuttosport sul mercato dell'Inter
"Da opportunità, a necessità. Da possibile riserva di lusso, a esigenza. L’eventuale ritorno di Ivan Perisic a Milano è oggi la priorità in casa Inter". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al mercato dell'Inter che potrebbe entrare nel vivo proprio tra qualche giorno.

Luis Henrique continua a non incidere e la svolta col Pisa è arrivata proprio grazie al cambio di Chivu che ha tolto l'ex Marsiglia per mettere Dimarco, MVP assoluto dell'incontro. "La super prestazione del canterano e la bocciatura del sudamericano - che potrebbe pure rifiutare eventualmente il Besiktas - hanno evidenziato con maggiore chiarezza il motivo per cui Chivu - che ha concesso due giorni di riposo ai suoi - prema affinché Perisic possa tornare per la terza volta in nerazzurro", aggiunge Tuttosport.

Perisic ha già detto sì e l'operazione sarebbe più semplice in caso di eliminazione del PSV dalla Champions League. Gli olandesi, tra l'altro, sono già vicini ad Alphadjo Cisse, possibile erede di Perisic. "Dalla Croazia assicurano che Ivan dopo Bayern-Psv di mercoledì prossimo, si farà sentire, questo proprio perché la dirigenza nerazzurra, a prescindere dalla prosecuzione, o meno, in Europa degli olandesi, cercherà l’affondo per il calciatore. Ergo: gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi", chiosa il quotidiano.

