"Io continuo a leggere interesse del Bayern che non è vero, ma tanto oggi quello che si legge troppo spesso non è vero e ci abbiamo fatto tutti l'abitudine. Non c'è niente in ballo, Bisseck sta bene a Milano, è un giocatore che si è proposto e chiaramente potrebbero arrivare delle proposte, ma ad oggi non c'è nessunissima trattativa".