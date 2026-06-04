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Inter, ag Bisseck: “Lui al Bayern? Falso, non c’è nulla! Possono arrivare proposte ma…”
Giovanni Branchini, agente di Yann Bisseck, ha parlato così del futuro del centrale dell'Inter commentando le voci sul Bayern
Intervistato da Sportitalia, Giovanni Branchini, agente di Yann Bisseck, ha parlato così del futuro del centrale dell'Inter commentando le voci su un possibile interesse del Bayern Monaco nei suoi confronti.
"Io continuo a leggere interesse del Bayern che non è vero, ma tanto oggi quello che si legge troppo spesso non è vero e ci abbiamo fatto tutti l'abitudine. Non c'è niente in ballo, Bisseck sta bene a Milano, è un giocatore che si è proposto e chiaramente potrebbero arrivare delle proposte, ma ad oggi non c'è nessunissima trattativa".
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