Alfio Musmarra ha voluto dire la sua su Aleksandar Stankovic, con l'Inter che non ha ancora preso una decisione sul suo futuro

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha riportato il suo punto di vista su Aleksandar Stankovic, il cui futuro all'Inter è ancora da decifrare:

"C'è un grande punto di domanda su Stankovic: mi auguro una cosa, che prima di prendere una decisione definitiva, lo si veda all'opera. Pio rientra alla base, fa un bel Mondiale per Club, Chivu dice di tenerlo perché è bravo. Mi auguro che per Stankovic succeda la stessa cosa.

Mi dispiacerebbe molto doverlo sacrificare sull'altare del bilancio, perché è figlio di Deki, perché ha fatto molto bene. Non dobbiamo fare le operazioni domani o dopodomani, ci possiamo prendere il tempo che serve"