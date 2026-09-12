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Per il mercato dell'Inter rimbalza dall'Argentina un nome tutto nuovo: quello di Tobias Andrada, centrocampista di 19 anni del River Plate con un contratto in scadenza nel dicembre del 2030. Scrive il sito soydelmillo.com:

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"L'Inter sta monitorando i progressi di Tobias Andrada del River Plate e sta valutando la possibilità di ingaggiarlo nella finestra di mercato del 2027 (...). Il giornalista Jonathan Riniti riferisce che l'Inter è interessata al giovane giocatore, che figura tra i calciatori monitorati in vista della prossima finestra di mercato. Tobias Andrada è arrivato al River Plate durante l'ultima sessione di mercato, proveniente dal Vélez Sarsfield (...)".

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"Il percorso di Tobias Andrada al River Plate è ancora breve: ha disputato sette partite ufficiali senza segnare gol né fornire assist. Questii numeri non hanno impedito all'Inter di notare il suo talento e il suo potenziale, soprattutto considerando che ha solo 19 anni. Il River Plate ha raggiunto un accordo con il Vélez Sarsfield per l'acquisto del 66% dei diritti del giocatore per sei milioni di dollari. L'accordo prevede anche un'opzione per acquisire un ulteriore 14% in futuro, mentre l'attuale valore di mercato del centrocampista è stimato a nove milioni di euro. Il contratto di Andrada con il River Plate scade a dicembre 2030, una condizione che dà al club margine di manovra per gestire eventuali offerte europee".

(Fonte: soydelmillo.com)