Arrivano importanti novità sulle condizioni fisiche di Federico Dimarco, che ha saltato la trasferta di Madrid contro il Real per un problema al ginocchio.

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Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi Dimarco si è allenato completamente in gruppo e quindi è potenzialmente recuperabile per la sfida contro l'Udinese, in programma lunedì a San Siro.

Le sue condizioni non destano preoccupazioni ma la linea che prevale è quella della prudenza. Ecco cosa riporta Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport da Appiano:

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"Dimarco oggi completamente in gruppo, è potenzialmente recuperabile per l'Udinese ma ci risulta che c'è molta prudenza sul suo utilizzo. Non c'è voglia di rischiare, si valuterà giorno per giorno, Chivu prenderà poi la decisione finale ma l'ipotesi più probabile ad oggi è che, anche qualora venga convocato, non verrà rischiato subito lunedì salvo poi tornare sabato con la Roma. Ad oggi la linea che prevale è quella della prudenza"