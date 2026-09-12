Seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri: non convincono le scelte iniziali di Vecchi
VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"
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Melgrati 5,5
Ha responsabilità sul primo gol della Casertana, quando probabilmente avrebbe potuto uscire anticipando il tocco di Henin. Non dà sicurezza alla squadra, sorpreso anche dal pallonetto (comunque da applausi) di Manconi. Rischia il posto.
Donato 6,5
La mossa a sorpresa di Vecchi: classe 2009, gettato nella mischia a soli 17 anni, non sfigura affatto contro dei vecchi lupi di mare della categoria come Castelli e Manconi. Mezzo voto in più di incoraggiamento.
Stante 6
Decisamente meglio rispetto alla prova di Picerno, guida la linea difensiva ricorrendo anche alle maniere forti contro avversari che lo tengono in apprensione per tutta la partita, anche se con qualche sbavatura. Colpisce anche una traversa nella ripresa.
Jakirovic 6
Solido, essenziale, ma questa volta partecipa poco alla manovra in fase offensiva.
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