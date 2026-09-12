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Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha commentato in sala stampa la sconfitta casalinga rimediata contro la Casertana: "Se rifarei le scelte iniziali? Sì, secondo me abbiamo fatto una buona partita. Avevamo alcune defezioni che ci hanno costretto a fare qualche cambiamento, alcuni non giocavano da tempo. Anche la Casertana ha fatto le stesse valutazioni, abbiamo due partite nel giro di tre giorni, diventa impossibile far giocare sempre gli stessi. Chi ha giocato secondo me ha fatto una buonissima partita".

Con quelli di oggi sono 7 gol presi nelle ultime 2 partite: colpa di un atteggiamento troppo sbilanciato dopo i cambi?

"Dei 7 gol, 4 li abbiamo presi nell'altra partita, 3 oggi, 2 con in campo bene o male l'assetto solito. Sul terzo gol sicuramente eravamo bilanciati per la ricerca del pareggio. Ci siamo andati vicini con quella traversa, poi abbiamo da recriminare su qualche altro episodio. Dal punto di vista tecnico andiamo ad analizzare qualche errore che ci è costato il gol; dal punto di vista dell'analisi della gara, ci sono degli episodi che ci sono andati contro, non per causa nostra".

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La volontà, dopo i 3 cambi, era quella di rallentare e gestire il possesso?

"Erano cambi pari ruolo. Zuberek-Lavelli stesso ruolo, Bovo era già ammonito e Kaczmarski stesso ruolo, a destra abbiamo un po' di difficoltà perchè Re Cecconi era fuori, Amerighi pure, Aidoo era alla prima gara e non poteva reggere 90 minuti. Alternative ce ne erano poche. La partita sembrava su binari di parità, l'abbiamo giocata e riaperta, abbiamo colpito una traversa, potevamo pareggiare. Ripeto, ci sono degli episodi che non ci vanno giù, su tutti il rigore non concesso al 90' che non si capisce il motivo. Ci sono stati almeno 3-4 episodi, tutti rivisti dall'arbitro, tutti dubbi. Il rigore è molto, molto dubbio, ho visto le immagini, la gamba del difensore della Casertana si allarga e prende Fumagalli. Non è soltanto un'impressione nostra, certi episodi non sono stati a nostro favore".

C'è la possibilità di vedere qualche rientro a breve? Potrebbe esserci un'occasione anche per Taho?

"Le occasioni i giocatori se le guadagnano dimostrando le proprie capacità in allenamento se non vengono messi in campo. Per la porta non è una scelta facile, riguarda un portiere che questa categoria l'ha vinta ed è uno dei nostri over, ha dimostrato di essere un portiere forte. Dovesse capitare l'occasione Taho si farà trovare pronto, ma non è un'equazione. Io guardo gli allenamenti, so che portiere abbiamo in porta, non lo vedo responsabile sui gol, avrà modo comunque Taho di mettere in mostra la propria qualità".

Cosa è successo in occasione dell'espulsione?

"Lo chiedo a lei: in quale caso un allenatore può venire espulso? Il giallo è arrivato per proteste, il rosso non lo so. Ho continuato a protestare, però prima magari non viene un altro giallo? Rosso diretto così? C'era spazio per protestare vedendo certi episodi e anche rivedendoli sul video. Non so se l'arbitro si è sentito offeso dal fatto che lui aveva visto l'episodio e noi gli abbiamo detto di riguardarlo. Per noi era gamba tesa. Probabilmente si è sentito offeso da questa nostra decisione, e infatti ci ha detto: 'Io l'ho gia visto'. Gli ho detto di riguardarlo bene".