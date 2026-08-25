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C'è grande attesa in casa Inter per vedere all'opera il trio arrivato dalla Premier. Oggi riprenderanno gli allenamenti alla Pinetina ma i tre acquisti hanno tempistiche differenti per poter essere a disposizione.

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"La prima bandierina a San Siro l’ha piantata il centralone ex City: 15 minuti contro il Monza, quando già la partita era diventata un’allegra scampagnata. Il tempo che basta per scoprire la nuova casa con la meraviglia di un bambino, lui che ha portato nello spogliatoio il peso di 20 titoli. La seconda toccherà a Curtis Jones, che oggi si mescola per la prima volta con gli altri alla Pinetina, ma ha già discreta benzina nelle gambe: le settimane di regolare preparazione fisica sostenuta a Liverpool pesano, le hanno notate soprattutto i preparatori di Chivu, convinti che dovranno solo gestirlo e non aggiungere ulteriori carichi. Dopo aver visto la prima dalla tribuna rossa, per Jones la convocazione per la seconda giornata a Cagliari di sabato è più che probabile. Anzi, c’è margine per dare un morso a una fetta di partita entrando dalla panchina. Dati fisici alla mano, il più indietro dell’intera compagnia britannica nella base fisica di partenza è l’esterno con le treccine, anche lui all’inizio della scoperta del nuovo mondo: Spence, occhialoni da sole in testa a qualunque ora, si è preso le foto più curiose a bordo campo sabato scorso e pure i selfie dei compagni al compleanno di Lautaro. Quel fare ciondolante, però, non diventa pigrizia in allenamento, anche perché l’ex Tottenham sa che è lì, nelle sedute dure di Appiano, che dovrà conquistarsi il posto immaginato per lui e provare a respingere la concorrenza del rampante Diouf. Dopo il Mondiale americano, chiuso terzo ma da star con l’Inghilterra di Tuchel, Spence ha però spento il motore, che va completamente riattivato. Anche oggi continuerà a faticare seguendo un piano individuale e ci sono pochi margini perché alla fine strappi una convocazione per la gita in Sardegna. Al contrario, è più che ragionevole pensarlo a San Siro alla terza contro il Napoli, nel primo scontro diretto: esclusa la titolarità, ma anche per lui l’assaggio iniziale", spiega La Gazzetta dello Sport.

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"A meno di sorprese, proprio contro il Napoli l’intero trio dovrebbe essere per la prima volta integralmente in distinta e da quella partita si suonerà brit pop con più frequenza. In questo tempo il centrale che ha già esordito, anche lui partito più tardi causa Mondiale, proverà a contendere prima del previsto il posto ad Akanji, fratello dai tempi del City e titolarissimo nel cuore della difesa. Non è facile perché per lo svizzero Chivu stravede, sarà per ché parla un perfetto inglese", aggiunge il quotidiano.