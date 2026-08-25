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In questo mercato l'Inter ha pescato dalla Premier League. Ben tre inglesi sono arrivati per rinforzare la squadra di Chivu. Il tecnico in prima persona ha spinto per questi tre rinforzi.

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"L’Inter si fa inglese, non negli usi e nei costumi, ma nella tensione sentimentale verso la Premier, come richiesto da un allenatore tanto anglofilo. Chivu intende davvero adattare la sua creatura a un calcio britannico, portandola ad avvicinarsi alle frequenze del campionato più importante sulla Terra. Per questo, ha preteso e ottenuto un trio di inglesi sudditi di Sua Maestà che arrivi proprio da quel torneo e ora intende inserirlo con sapienza: vuole seguire precise scadenze, guai a farsi inseguire dalla frenesia. Arriverà un giorno in cui saranno titolari sia Curtis Jones che Djed Spence, ultimo e penultimo arrivato della compagnia, e magari anche John Stones, in cerca della continuità fisica mancata negli ultimi anni, ma bisognerà arrivare alla domma per gradi", si legge su La Gazzetta dello Sport.

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Una giornata alla volta, ma già allenarsi tutti insieme appassionatamente sarà qualcosa. Oggi pomeriggio, finalmente, l’Inter si ritrova ad Appiano dopo due giorni di meritato riposo successivi allo stress del debutto e sarà la prima volta del trio inglese per intero al lavoro. Perfino l’impaziente Curtis, che ieri si trovava di nuovo a Liverpool per ottenere il permesso di lavoro - è necessario per ogni lavoratore dal Regno Unito dopo la Brexit – e che è già tornato a Milano per restare", sottolinea La Gazzetta dello Sport.