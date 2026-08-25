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Qualcosa può ancora succedere in casa Inter a una settimana dal termine del mercato. Lo scrive TuttoSport, slegando l'eventuale arrivo di un attaccante da altre operazioni in uscita (oltre Asllani e Massolin, già considerati in partenza ma molto probabilmente entrambi in prestito). Si legge sul quotidiano:

Getty Images

"L'Inter - come ha dichiarato Marotta sabato - monitora il mercato per cogliere eventuali opportunità. Con Luis Henrique attualmente destinato a rimanere - l'opzione Roma è caduta, bisogna capire se arriveranno proposte dall'Inghilterra, ma serviranno offerte per un acquisto a titolo definitivo o in prestito con obbligo - e senza proposte concrete per Bonny, è chiaro che l'Inter inserirà eventualmente solo un giocatore in prestito con diritto di riscatto o dal costo del cartellino molto basso e con ingaggio non troppo elevato.

Lo spazio in organico c'è, visto che al momento, senza considerare i giocatori in uscita, l'Inter può registrare nella lista Uefa 24 giocatori e ha ancora uno slot libero per i calciatori stranieri o non formati in Italia e nel club.

È probabile che l'occasione possa nascere proprio sul gong del mercato, fra lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre. Si vedrà. Entro quella data, come scritto, l'Inter cercherà di completare le uscite: su Massolin sono piombati club francesi che lo vorrebbero in prestito (Nizza, Troyes e Angers), Asllani aspetta di trovare la soluzione migliore, mentre il giovane difensore Maye ieri ha svolto le visite mediche col Monza (prestito con diritto di riscatto e controriscatto per l’Inter).